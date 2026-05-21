Рождаемость на селе упала до минимального значения с 1990 года - Росстат

Рождаемость в российском селе упала до минимального значения с 1990 года. По итогам 2025-го суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в сельской местности составил 1,464, следует из данных Росстата.

Максимально высокий СКР вне города зафиксирован в Ненецком автономном округе – более 2,7, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2,6, в Тыве – 2,5. Меньше 0,9 СКР в сельской местности в Ленобласти, Севастополе и Мордовии, пишут "Ведомости".

В 1990 году коэффициент рождаемости на селе составлял 2,6. В 2014-м СКР в сельской местности составлял 2,2. С тех пор он ежегодно падал.

Впрочем, эксперты полагают, что полностью статистике по рождаемости в сельской местности доверять нельзя из-за "гостевых рождений": сокращение роддомов в сельских районах заставляет жителей села ехать рожать в крупные города, из-за чего статистика искажается.

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что хоть коэффициент рождаемости на селе остается выше городского, деревня уже перестала быть основным источником пополнения населения. Средний возраст селян превышает аналогичный показатель у горожан.