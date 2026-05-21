Попадание БПЛА в многоквартирный дом в Перми квалифицируется как теракт

Попадание БПЛА в многоквартирный дом в Перми 7 мая квалифицируется как теракт, сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра территориальной безопасности по региону Альберта Марданова.

Накануне руководитель ведомства провел в соцсети "ВКонтакте" прямую линию с жителями и рассказал, как действовать при атаках беспилотников.

"Когда случилось попадание (БПЛА - ред.) в дом, губернатор Дмитрий Махонин сразу же выехал на место теракта. Это квалифицируется как теракт", - сказал Марданов.

Инцидент произошел 7 мая, никто из жителей не пострадал.