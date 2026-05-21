Данью обложены все. На Украине обнародована схема крышевания полицией порнобизнеса

СБУ и генпрокуратура Украины разоблачили руководство полиции в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в крышевании подпольной порноиндустрии.

Полицейские ежемесячно получали десятки тысяч долларов от более чем двух десятков веб-студий, снимавших порновидео. Размер дани составлял $20 тысяч с одной студии. Так как порностудии приносят своим владельцам гораздо большие доходы, то $20 тысяч считается вполне допустимой платой "за спокойствие". Схема крышевания выглядит следующим образом: департамент кибербезопасности выявляет студию, информация поступает начальству областного управления полиции, которое организует показательные задержания, а затем посредники предлагают "решить вопрос".

Как пишет издание "Страна" со ссылкой на источник в полиции, на территории, подконтрольной киевскому режиму, данью обложены все порностудии. Поэтому большинство украинских порномоделей поначалу предпочитают работать из-за границы. Но там это подлежит строгим проверкам, а в случае каких-то нарушений грозят огромные штрафы. В итоге многие, поработав некоторое время в Европе, возвращаются на Украину, предпочитая платить откаты полиции за спокойствие.

Вероятно, обнародование этой "схемы" СБУ и прокуратурой вызвано каким-то разногласиями с МВД.