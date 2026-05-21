Минобороны перебросило ядерные боеприпасы для "Искандеров" в Белоруссию

Минобороны России сообщило о развертывании в Белоруссии на учениях ядерных сил оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", снаряженных специальными боеприпасами.

ВС РФ в рамках маневров доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Белоруссии. Белорусские ракетчики снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков, сообщили в Минобороны.

18 мая белорусские ракетчики и авиация начали совместную с Россией тренировку по использованию ядерного оружия. Как сообщало Минобороны республики, военные отрабатывают доставку специальных боеприпасов и их подготовку к возможному применению.