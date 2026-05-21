"Я не вижу гола у наших ворот": Березуцкий о судействе в матче "Урал" – "Динамо"

Главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Василий Березуцкий раскритиковал судейство во встрече его команды с махачкалинским "Динамо".

Первый стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне состоялся накануне на стадионе "Екатеринбург Арена". Его исход решил единственный гол гостей на 5-й минуте встречи. Вратарь уральцев Александр Селихов выбил мяч буквально с ленточки ворот, но арбитр принял решение засчитать этот гол.

После матча Березуцкий заявил, что недоволен таким судейством.

"Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, вижу, что игрок в эпизоде с Богомольским вообще не играет в мяч – это то, что я вижу своими футбольными глазами. А то, что есть VAR и судьи, - для меня большое удивление", - приводит слова тренера официальный сайт "Урала".

Также он поделился своим мнением о единственном голе.

"Тот повтор, который я видел, - я был настолько спокоен, потому что на повторе гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Возможно, я ошибаюсь", - заявил Василий.

Ответный матч между командами пройдет 23 мая в Каспийске. Победитель этого противостояния будет в следующем сезоне выступать в РПЛ, а проигравший – в Первой лиге.