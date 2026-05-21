"Я не вижу гола у наших ворот": Березуцкий о судействе в матче "Урал" – "Динамо"

21 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Я не вижу гола у наших ворот": Березуцкий о судействе в матче "Урал" – "Динамо"

Главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Василий Березуцкий раскритиковал судейство во встрече его команды с махачкалинским "Динамо".

Первый стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне состоялся накануне на стадионе "Екатеринбург Арена". Его исход решил единственный гол гостей на 5-й минуте встречи. Вратарь уральцев Александр Селихов выбил мяч буквально с ленточки ворот, но арбитр принял решение засчитать этот гол.

Матч "Урал" — "Динамо" (Махачкала)(2026)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

После матча Березуцкий заявил, что недоволен таким судейством.

"Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, вижу, что игрок в эпизоде с Богомольским вообще не играет в мяч – это то, что я вижу своими футбольными глазами. А то, что есть VAR и судьи, - для меня большое удивление", - приводит слова тренера официальный сайт "Урала".

Также он поделился своим мнением о единственном голе.

"Тот повтор, который я видел, - я был настолько спокоен, потому что на повторе гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Возможно, я ошибаюсь", - заявил Василий.

Ответный матч между командами пройдет 23 мая в Каспийске. Победитель этого противостояния будет в следующем сезоне выступать в РПЛ, а проигравший – в Первой лиге.

Теги: Урал, Динамо, гол, судейство, Березуцкий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2026 14:03 Мск "Урал" просит РФС оценить решения арбитра в стыковом матче с "Динамо"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.05.2026 08:46 Мск "Урал" встретится с "Динамо" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
Ранее 12.05.2026 08:36 Мск Березуцкий о стыковых матчах "Урала": "Какая разница, с кем играть? Все равно будет тяжело"
Ранее 05.05.2026 08:07 Мск Березуцкий допустил, что "Урал" не сможет напрямую выйти в РПЛ
Ранее 30.03.2026 11:05 Мск В "Урале" не рассматривают отставку Березуцкого после трех поражений в пяти матчах
Ранее 13.02.2026 15:50 Мск Черчесов высказался об увольнении Ромащенко из "Урала"
Ранее 30.01.2026 14:37 Мск ФК "Урал" представил новый тренерский штаб Березуцкого
Ранее 26.01.2026 13:36 Мск В тренерском штабе "Урала" может появиться еще один Березуцкий
Ранее 23.01.2026 15:45 Мск Березуцкий о тренировках в "Урале": игроки слышат такие вещи, которых никогда не слышали раньше
Ранее 16.01.2026 14:05 Мск Футболисты "Урала" сыграют шесть товарищеских матчей на сборах в ОАЭ
Ранее 12.12.2025 15:48 Мск Президент ФК "Урал" о Березуцком: клуб заполучил одного из лучших молодых специалистов
Ранее 12.12.2025 10:15 Мск "Футбольный человек". Мостовой одобрил назначение Березуцкого в "Урал"
Ранее 11.12.2025 13:23 Мск Березуцкий пообещал "приложить все усилия", чтобы вернуть "Урал" в РПЛ
Ранее 11.12.2025 10:14 Мск "Урал" объявил о назначении Березуцкого и поставил ему задачу вернуться в РПЛ
Ранее 08.12.2025 12:20 Мск ФК "Урал" официально подтвердил отставку главного тренера Ромащенко
Ранее 05.12.2025 16:17 Мск В ФК "Урал" не подтверждают замену Ромащенко на Кержакова
Ранее 01.12.2025 10:35 Мск Главный тренер ФК "Урал" о первой части чемпионата: "Нацеливались на другой результат"
Ранее 21.10.2025 09:12 Мск Главный тренер ФК "Урал" о последних результатах команды: "Какой-то нефарт"
Ранее 10.10.2025 15:40 Мск Президент ФК "Урал" о двух поражениях подряд: "Главный тренер на месте и готовит команду"
Ранее 07.10.2025 13:29 Мск Главный тренер ФК "Урал" извинился перед болельщиками за разгром от КАМАЗа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети