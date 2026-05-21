В Челябинске из-за попадания машины "Скорой" в аварию завели дело

Следователям попалась на глаза информация о том, что утром 20 мая на перекрёстке Курчатова и Воровского столкнулись машина "скорой" и автобус. Пострадали два фельдшера и пассажир автобуса. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан", сообщает управление СКР по Челябинской области.