"Россети Урал" в Перми ввели в работу современный Центр управления сетями

В пермском филиале "Россети Урал" введен в работу модернизированный Центр управления сетями (ЦУС). В церемонии открытия приняли участие Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, зампред Правительства региона Андрей Алякринский, гендиректор ПАО "Россети Урал" Дмитрий Воденников, глава Объединенного диспетчерского управления Урала Владимир Павлов и начальник Департамента оперативно-технологического управления "Россетей" Леонид Бузаев.

В ЦУС пермского филиала внедрили новейшие отечественные технологии для оперативного управления сетями и цифрового мониторинга. Система передачи и отображения информации включает несколько экранов, которые объединяются в единое информационное пространство. Это позволяет диспетчерам в реальном времени оценивать состояние и параметры работы энергообъектов по всему региону.

Современный Центр управления сетями дает возможность круглосуточно отслеживать работу энергообъектов, нагрузку на оборудование и качество распределительной сети 35 кВ и выше. Специалисты могут оптимально планировать ремонтные и профилактические работы, руководить оперативными переключениями и ликвидацией технологических нарушений.

Сейчас в управлении ЦУС пермского филиала "Россети Урал" находятся более 300 подстанций 35–110 кВ и около 5000 километров линий электропередачи 110 кВ. Компания поэтапно создает единые Центры управления сетями в регионах.

"От работы энергосистемы зависит надежность электроснабжения жителей, медицины, образования, культуры и спорта. Благодаря вашему труду, несмотря на все вызовы, потребители и предприятия получают стабильное снабжение. Благодарю вас за это и желаю дальнейших успехов", — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

"С 2025 года "Россети Урал" — системообразующая сетевая организация Пермского края. Этот статус требует консолидации электросетевых активов региона. За 2025–2026 годы мы приняли сети Краснокамского, Добрянского, Чернушинского, Соликамского и Кунгурского округов. Единый Центр управления сетями в Перми — логичное решение для эффективного управления растущей инфраструктурой. ЦУС становится технологическим ядром, позволяя нам координировать работу энергообъектов, распределять ресурсы и обеспечивать устойчивость энергосистемы края", — отметил Дмитрий Воденников.

На мероприятии наградили сотрудников пермского подразделения "Россети Урал" государственными и корпоративными наградами. Губернатор Дмитрий Махонин вручил знаки "Заслуженный энергетик Российской Федерации" ведущему инженеру Центральных электрических сетей Александру Козлову и электрослесарю Виктору Исакову.