Игорь Бабушкин провел переговоры с главным министром штата Гуджарат Республики Индии

Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с главным министром штата Гуджарат Республики Индии Бхупендрабхаем Пателем. Переговоры состоялись в формате видеоконференцсвязи и были посвящены углублению сотрудничества, которое с 2001 года объединяет Астраханскую область и штат Гуджарат.

Стороны намерены не только сохранить, но и усилить эту связь, делая акцент на развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

Астраханская область является одним из ключевых логистических узлов коридора «Север – Юг» и воротами России на Каспии. В настоящее время порты региона переваливают до 6 млн тонн грузов ежегодно при потенциале более 16 млн тонн. В развитие этой темы обсуждалась возможность создания совместной транспортно-логистической компании, а также использование ресурсов Портовой особой экономической зоны, где уже формируется крупный контейнерный хаб.

Помимо логистики, предметом диалога стали перспективы промышленной кооперации в судостроении, открытие в регионе предприятий по расфасовке индийского чая, риса, арахиса, а также по производству лекарств.

Игорь Бабушкин и Бхупендрабхай Патель уделили внимание и гуманитарной сфере: Астраханский государственный университет ведет активную работу с вузами Гуджарата, прорабатывает вопрос открытия на базе одного из гуджаратских вузов центр русского языка и культуры.

Астраханский государственный медицинский университет готов принять студентов из Гуджарата, именно здесь учатся индийские студенты. Кроме того, Каспийский институт морского и речного транспорта, выпускники которого работают по всему миру, заинтересован в подготовке кадров для компаний Гуджарата.

«Республика Индия является нашим стратегическим партнером, а наиболее тесное межрегиональное сотрудничество у нас сложилось именно со штатом Гуджарат. Мы высоко ценим эти дружественные отношения и намерены приложить максимум усилий для их дальнейшего укрепления. Уверен, что совместная работа по всем направлениям сотрудничества, которые мы обсудили, принесет положительные результаты и позволит укрепить взаимодействие между Астраханской областью и штатом Гуджарат», - отметил губернатор Игорь Бабушкин.