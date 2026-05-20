Оплата по QR-коду в Китае стала доступна клиентам ВТБ

Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду через ВТБ Онлайн. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек как в крупных, так и малых городах.

Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по выгодному курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тыс. рублей.

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение ВТБ Онлайн. Это безопасно, быстро и без комиссии. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года банк расширит географию сервиса до 10 стран. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.