Почти половина участников опроса ВТБ хотели бы завести персонального ИИ‑агента

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Почти половина участников опроса ВТБ хотели бы завести персонального ИИ‑агента

По результатам опроса ВТБ, проведённого перед конференцией «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), почти половина россиян хотели бы завести персонального ИИ‑агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта.

Исследование показало, что доля желающих иметь личного ИИ-помощника составила 46 %, 29 % респондентов сомневаются в целесообразности такого решения, а 25 % относятся к идее отрицательно. При этом 87 % опрошенных уже слышали о подобных технологиях, а 66 % считают концепцию персонального ИИ‑агента понятной или полностью понятной.

Россияне видят в цифровых помощниках инструмент для повышения продуктивности, а не средство развлечения. Исследователи отмечают, что пользователи планируют задействовать личных ИИ‑агентов прежде всего для решения рабочих задач, обучения, планирования дня и автоматизации бытовых процессов — от покупок до контроля привычек и получения рекомендаций по здоровью.

Готовность делиться личными данными ради работы ИИ‑агента различается: больше всего россиян согласны предоставить доступ к истории поиска и интернет‑активности (43 %), геолокации (42 %) и медицинским данным (33 %). Чуть меньше готовы открыть биографические сведения (27 %) и финансовую информацию (26 %), а личные фото‑ и видеоархивы готовы доверить ИИ 19 % опрошенных, переписку — лишь 15 %. При этом 27 % граждан вовсе не готовы делиться какой‑либо личной информацией, а 41 % согласны регулярно обновлять данные для ИИ‑агента.

В вопросе создания персональных ИИ мнения разделились: по 39 % респондентов предпочтут либо самостоятельно собрать агента на базе доступных языковых моделей, либо выбрать готовое решение от технологических компаний. Ещё 21 % рассматривают вариант использования ИИ‑агентов через банки и финансовые организации, уже имеющие опыт разработки чат‑ботов; в целом к такой услуге от банка с интересом или без категорического неприятия относятся 76 % опрошенных.

Главные опасения респондентов связаны с рисками, сопутствующими внедрению ИИ: 72% участников опроса беспокоит вероятность утечки данных, 54 % опасаются ошибок со стороны ИИ, 41 % — потери контроля над принимаемыми решениями, а 31 % назвали в качестве страха растущую зависимость от технологий.

Как отмечает заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, в России уже сформировался запрос на персональных ИИ‑агентов и теперь на него должен ответить рынок, предложив качественные решения.

«Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнёте, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник», — комментирует Вадим Кулик.

Опрос проводился ВТБ в апреле 2026 года. В нём приняли участие 1 500 респондентов — люди в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.

 

Теги: опрос, втб, ии агент, цифровая


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети