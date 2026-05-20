Внедрение стандарта Open API кардинально изменит правила игры на банковском рынке

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Внедрение стандарта Open API кардинально изменит правила игры на банковском рынке

Внедрение стандарта Open API кардинально изменит правила игры на банковском рынке. Побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чье приложение открывается чаще, а не те, чьи карты являются основными в кошельке пользователей. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в интервью газете «Коммерсантъ Технологии», проведенном в рамках конференции «ЦИПР».

Open API (открытый программный интерфейс) — это технологический стандарт, позволяющий банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке; в будущем они могут стать обязательными. Крупные банки, включая ВТБ, уже тестируют обмен данными своих клиентов с помощью Open API. Например, в пилотном режиме счета клиентов Альфа-банка отображались в приложении ВТБ и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение, объяснил Сергей Безбогов. По его словам, если клиент смотрит в приложение ВТБ, то именно ВТБ им «владеет»: банк пишет рекомендации, рисует интерфейсы, использует геймификацию, обещает кешбэки — то есть работает с клиентом независимо от того, в каком банке лежат его деньги. Безбогов подчеркнул, что конкуренция сместится в сторону того, в чье приложение клиент заходит, — он является клиентом того банка, через приложение которого он получает доступ к своим финансам.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, считает топ-менеджер ВТБ.

Он пояснил, что если у клиента есть карты нескольких банков, то у него есть карта первого выбора, с которой он совершает основные траты. Но когда у другого банка появляется более высокая ставка по депозиту или лучшие условия кешбэка, клиент переходит в его приложение. При этом он все равно заходит в приложения всех банков, карты которых у него есть, и получает от них коммуникацию. В случае же открытого банка у клиента отпадает необходимость заходить в другие приложения — он может работать со всеми счетами из одного. Безбогов прогнозирует, что конкуренция приложений выходит на новый уровень, и начнется новая гонка с точки зрения клиентских путей.

Теги: втб, конкуренция, Open API,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети