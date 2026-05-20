Коммунальные службы Тюменской области готовят образовательные учреждения к экзаменам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Члены штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области рассмотрели вопрос надежного ресурсоснабжения пунктов проведения основного государственного (ОГЭ) и единого государственного экзаменов (ЕГЭ) в 2026 году.



В период проведения аттестаций коммунальные службы: установят особый контроль за оборудованием; введут запрет на плановые работы и переключения; подготовят резервные источники генерации.



"Экзамены – это всегда волнение для школьников. Поэтому нам важно обеспечить в эти дни стабильность электро- и водоснабжения учебных заведений. Особенно обратить внимание на сельские территории, где водоканал приступил к обслуживанию в этом году", – отметил заместитель губернатора Тюменской области, руководитель штаба Павел Перевалов.



Подготовительные работы стартуют в ближайшее время в 80 пунктах.