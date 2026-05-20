Коммунальные службы Тюменской области готовят образовательные учреждения к экзаменам
Коммунальные службы Тюменской области готовят образовательные учреждения к экзаменам, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Члены штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области рассмотрели вопрос надежного ресурсоснабжения пунктов проведения основного государственного (ОГЭ) и единого государственного экзаменов (ЕГЭ) в 2026 году.
В период проведения аттестаций коммунальные службы: установят особый контроль за оборудованием; введут запрет на плановые работы и переключения; подготовят резервные источники генерации.
"Экзамены – это всегда волнение для школьников. Поэтому нам важно обеспечить в эти дни стабильность электро- и водоснабжения учебных заведений. Особенно обратить внимание на сельские территории, где водоканал приступил к обслуживанию в этом году", – отметил заместитель губернатора Тюменской области, руководитель штаба Павел Перевалов.
Подготовительные работы стартуют в ближайшее время в 80 пунктах.
Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдёт с 1 июня по 9 июля. В этот период экзамены сдает большинство выпускников 11-х классов. 1 июня — история, литература, химия; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география, иностранные языки, письменная часть; 18–19 июня — информатика, иностранные языки, устная часть; 22–25 июня — резервные дни по всем предметам; 8–9 июля — дни пересдачи одного из предметов по выбору.