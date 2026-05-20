Двое школьников, пострадавших в севастопольской школе, остаются в реанимации

Двое школьников, пострадавших при падении балкона в школе №13 в Севастополе, находятся в реанимации, за них сейчас больше всего беспокоятся врачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи; кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины. Команда медиков делает всё, чтобы как можно быстрее их стабилизировать", - рассказал Развожаев.

Еще одного мальчика прооперировали, двух детей готовят к хирургическим манипуляциям. Остальные пострадали в меньшей степени и находятся в обычных палатах, "у всех шок".

По словам Развожаева, власти помогут детям в ситуации со сдачей экзаменов – все пострадавшие являются выпускниками 11-го класса и готовились к ЕГЭ.

Дети вышли фотографироваться на балкон второго этажа, который был обустроен на козырьке школьного крыльца. Во время фотографии в прыжке конструкция под детьми обвалилась, они упали на крыльцо.

СМИ сообщили, что менее года назад в школе проводился капитальный ремонт, но, по словам Развожаева, непосредственно козырек ремонтировался только косметически и не предназначался для использования в качестве балкона. Сейчас надзорные органы проверяют подрядчика.