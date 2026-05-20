Следствие настояло на освобождении экс-главы свердловского Росимущества из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения бывшему главе Росимущества Свердловской области Сергею Зубенко. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Произошло это еще 16 апреля. Об изменении меры пресечения на более мягкую ходатайствовало следствие. Суд согласился и выпустить Зубенко из СИЗО под запрет определенных действий.

В апреле прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Зубенко под арест до 20 июня 2025 года. Ему вменяют статью УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Защита пыталась обжаловать решение, но безуспешно.

Напомним, что главу свердловского Росимущества отстранили от должности в ноябре 2024 года. К нему были вопросы у федерального Росимущества.