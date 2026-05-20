Мировые зоопарки спасают 80 бегемотов из бывшего стада Пабло Эскобара

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о старте международной кампании по спасению 80 бегемотов в Колумбии. Эти животные - потомки зверей, которые когда-то жили в частной коллекции наркобарона Пабло Эскобара. Сейчас власти страны планируют массово уничтожить популяцию, о чем администрация зоопарка написала в своем официальном канале.

Специалисты подчеркивают, что бегемоты находятся на грани вымирания. Глобальное объединение зоопарков призвало правительство Колумбии отказаться от эвтаназии. Вместо ликвидации животных эксперты предлагают перевезти их в аккредитованные учреждения по всему миру.

Помочь в переселении уже согласились многие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Они готовы принять бегемотов в свои зоосады и заповедники, чтобы сохранить жизнь уникальному стаду и решить проблему мирным путем.

