Директора взорвавшейся в Пятигорске АЗС отправили под домашний арест

Директор сети автозаправочных станций, в результате возгорания на одной из которых в Пятигорске погиб человек, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фигурант подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

16 мая на АЗС в Пятигорске взорвался газовоз в ходе разгрузки, произошел пожар. Пострадало шесть человек, один из которых - водитель газовоза - скончался в больнице. В СК уточнили, что на сегодняшний день в больнице находится сотрудник автозаправочной станции, остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.