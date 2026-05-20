В Челябинске детсадовцев могли ставить на колени

В Челябинске началось расследование обстоятельств возможного насилия над маленькими детьми.

Следователям попалась на глаза информация о травмах воспитанников одного из детских садов в Ленинском районе Челябинска. Воспитатель сообщила, что некоторые сотрудники жестоко обращаются с детьми, ставят их на колени, бьют. Обращения к заведующей результатов не принесли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает челябинское областное управление СКР.