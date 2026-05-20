Подследственного мэра Уфы выписывают из больницы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева выписывают из больницы, где он провел больше недели. Госпитализировали находящегося под следствием градоначальника с жалобами на боли в сердце. Местные СМИ сообщают, что мэр поблагодарил врачей за их работу, а горожан – за поддержку.

После выписки Мавлиев вернется под домашний арест, куда его перевели из СИЗО две недели назад. Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Мавлиев останется мэром Уфы до вынесения приговора суда.

30 апреля суд заключил Мавлиева под стражу до 11 июля включительно. Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки (п.п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана. Мэр, по словам его защиты, виновным во вменяемых преступлениях себя не признает.

Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн рублей".

"Также он [Мавлиев] организовал сбор денежных средств от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в г. Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн рублей. В последующем по его указанию за счет средств, пожертвованных рекламными агентствами, было организовано приобретение в собственность муниципального образования автомобиля представительского класса стоимостью более 21 млн рублей", - сообщили в суде со ссылкой на следствие.

Еще один эпизод в деле мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.