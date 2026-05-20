В Екатеринбурге из-за строительства развязки у "Калины" изменят маршруты четырех автобусов

В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырех автобусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в связи со строительством транспортной развязки у концерна "Калина" на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской с 20 мая по 26 июня 2026 года будет изменена схема движения автобусных маршрутов №54, 054, 76 и 78.

Маршруты №54 и №054 будут направлены:

к остановке "Синие камни" по улицам: Малышева – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – дублер Сибирского тракта – Комсомольская – Хрустальная – Анны Бычковой – Хрустальная;

от остановки "Синие камни" по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская - Комсомольская – Егоршинский подход – Малышева.

Автобусы №76 и №78 будут направлены:

от остановки "Синие камни" по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская – Комсомольская – дублер Сибирского тракта – Комсомольская и далее по маршруту;

к остановке "Синие камни" по маршруту, далее Комсомольская – дублер Сибирского тракта – Комсомольская – Хрустальная – Анны Бычковой – Хрустальная.

Как уточнили в мэрии, высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на всех действующих остановках.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге временно изменят маршруты 11 трамваев и одного автобуса.