Цены на тайский рис взлетели до максимума на фоне угрозы неурожая

Тайский рис подорожал до 446 долларов за тонну, что стало рекордом с февраля 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию экспортеров риса Таиланда, пишет Lenta.ru. За одну неделю цена на продукт подскочила трижды. Это произошло после того, как Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало падение мирового производства риса.

Эксперты опасаются, что фермеры в Юго-Восточной Азии пропустят посевной сезон из-за резкого роста цен на топливо и удобрения. Ситуацию осложняют и погодные условия в Индии - крупнейшем мировом экспортере. В этом году там ожидают слишком мало осадков в сезон дождей, что может погубить часть урожая.

Изменения коснулись и регионального рынка: в первом квартале 2026 года Россия резко сократила поставки риса в Казахстан. Объем экспорта упал на 61,6%. Если в начале прошлого года российские компании отправили соседям 1,4 тысячи тонн риса, то за тот же период 2026 года поставки снизились до 542 тонн.

Кстати, с начала года спрос на черную икру в России упал на 22%, так как покупатели массово переключились на более доступную красную икру, продажи которой выросли на 73%. Популярности красной икры способствовал рекордный улов горбуши в 2025 году, позволивший снизить ее стоимость на 14% - до 9,1 тысячи рублей за килограмм.