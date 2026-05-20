В Армавире объявлена эвакуация жителей из зоны подтопления

Эвакуация жителей объявлена в Армавире (Краснодарский край) в связи с угрозой подтопления после ливней.

"В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира", - говорится в Telegram-канале администрации города.

По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок.

Эвакуация коснется жителей Старой Станицы, хутора Красная Поляна, поселка Юбилейный и некоторых других зон.

По данным синоптиков, дождливая погода с грозами на территории Краснодарского края сохранится до конца недели.