На летнюю работу свердловских школьников выделят более 60 млн рублей

Средний Урал выделит свыше 60 млн рублей на поддержку школьников, подрабатывающих в летний период. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Денис Паслер.

"Для многих школьников летние каникулы – это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. Считаю, что надо поддерживать стремление ребят работать. Это воспитывает ответственное и уважительное отношение к труду, дисциплину, умение взаимодействовать в коллективе", - отметил глава региона.

Деньги получат несовершеннолетние от 14 лет, трудоустроенные через центры занятости. Дополнительно к зарплате им переведут выплату от региона в размере 4 тыс. 284 рублей. Планируется, что летом на работу отправится порядка 15 уральских школьников.

На сегодняшний день более 200 работодателей региона предлагают вакансии для подростков. Как правило, это работа в муниципальных хозяйственных службах, образовательных организациях, учреждениях культуры и центрах творчества.