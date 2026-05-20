Цифровизация ухудшила отношения бизнеса и государства - опрос

Цифровизация повлияла на взаимоотношение государства и бизнеса не в лучшую сторону, коммуникация стала сложнее. Такие результаты опроса среднего и малого бизнеса привела вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.

65% предпринимателей ответили, что им стало сложнее взаимодействовать с государством. Только 33% - что проще. При этом подавляющее большинство (81%) часто, раз в квартал или чаще, общаются с надзорными органами, в том числе 37% - ежемесячно.

Сейчас существует более 150 типов контрольных категорий, подсчитали в ТПП. А общее число регуляторных требований для всех отраслей и категорий бизнеса в России достигает 540 тысяч. Их выполнение контролирует более 4000 государственных информационных систем. Это создает огромное давление на бизнес. Необходимость соответствовать множеству показателей удорожает содержание бизнеса до неприемлемо высокого, подчеркнула Дыбова.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская также отмечает, что цифровизация является в ряде случаев удобной, но ее надо использовать на благо экономики, а не в целях "параноидального контроля".

"Контроль должен быть не тотальным, а достаточным. И тогда не придется бизнесу убегать в серые зоны, в наличку, в крипту", - пишет эксперт.

Пока же в России государство по отношению к бизнесу подчас напоминает "цифрового надзирателя".