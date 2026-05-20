Минобороны Польши потребовало от Киева, чтобы дроны ВСУ не падали в странах НАТО

Киеву следует сделать так, чтобы беспилотники ВСУ не падали на территории стран НАТО, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Украина должна намного более точно определять цели [атак беспилотников] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО", — сказал он, комментируя инцидент со сбитым над Эстонией украинским дроном.

"Украина должна быть осторожной в этом плане", - цитирует министра ТАСС.

Накануне сообщалось, что над территорией Эстонии впервые сбит украинский беспилотник. Ранее инциденты с дронами также происходили в Финляндии, Латвии и Литве.

В конце марта Прибалтика открыла воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак по северо-западу России. В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников.