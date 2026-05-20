Economist: В Европе готовят план на случай, если США покинут НАТО

Европейские страны работают над секретным сценарием коллективной обороны на случай отказа США от своих обязательств в рамках НАТО. Об этом пишет The Economist.

Страны обеспокоены решением администрации президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе. Вашингтон отменил передислокацию четырех тысяч военнослужащих в Польшу, анонсировал вывод пяти тысяч солдат из Германии и отказ от размещения там подразделения, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk.

В ЕС и ранее ожидали этого, но не столь быстро. Поэтому в европейских столицах всерьез обеспокоены. Источники издания утверждают, что в ряде стран НАТО начались обсуждения не только возможности ведения боевых действий без поддержки США, но и создания альтернативной системы командования.

Внутри НАТО не уверены, что США встанут на сторону Европы в случае военного столкновения с Россией. А запуск механизмов коллективной обороны НАТО требует единогласия всех членов альянса. Поэтому, если США будут против, НАТО фактически окажется бессильным и странам придется рассчитывать только на свои силы.

В качестве одного из решений рассматривается усиление роли Объединенных экспедиционных сил – коалиции десяти стран Северной Европы и Прибалтики под руководством Британии. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает против публичного обсуждения подобных сценариев.