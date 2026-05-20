НПО Автоматики отказали в взыскании 245 млн рублей за пожар с сотрудников предприятия

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отказала представителям НПО Автоматики в взыскании 245,4 млн рублей с четырех своих сотрудников за пожар, вспыхнувший в июле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что в тот день пожар возник на участке гальванической обработки. Из-за него обрушились металлоконструкции и кровля части здания, где находился опасный производственный объект. Тогда представители предприятия обратились с иском к своим сотрудникам: исполняющему обязанности технического директора – замгендиректора по производству, начальнику цеха, начальнику участка производства, а также начальнику группы производства. С последними тремя были заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

"Истец считал, что возгорание произошло вследствие грубого нарушения требований промышленной безопасности, а именно – ненадлежащего контроля за электроустановками, их обесточиванием и техническим обслуживанием", - пояснили в суде.

Размер ущерба составил 245 млн 449 тыс. 394 рубля и 24 копейки. С каждого из ответчиков работодатель просил взыскать по 62 млн 49 тыс. 49 рублей 75 копеек. По его заверениям, на вину сотрудников указывал акт расследования, заключение Ростехнадзора, а также постановление о привлечении начальников цеха и группы к административной ответственности за "Грубое нарушение требований промышленной безопасности".

Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска, так как заключил, что работодатель должным образом не провел проверку ущерба. Более того, оценка действий сотрудников давалась без учета всех обстоятельств и версий возникновения пожара. Не установлена причинно-следственная связь между пожаром и действиями (бездействием) сотрудников.

Тогда истец обжаловал решение в суде вышестоящей инстанции, но и судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции.