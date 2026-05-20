Сенаторы одобрили закон о защите истории и подвига народа

Совет Федерации утвердил закон, который усиливает профилактику нарушений в сфере защиты исторической правды. Об этом пишет агентство ТАСС. Теперь государство будет активнее использовать правовые механизмы, чтобы сохранить достоверные сведения о прошлом страны и не допустить подмены фактов.

Законодательная инициатива добавляет в работу ведомств новые направления. Власти сосредоточат усилия на том, чтобы никто не мог принизить значение народного подвига во время защиты Родины. Закон прямо запрещает любые попытки обесценить вклад граждан в оборону страны и безопасность общества.

Также документ берет под защиту репутацию тех, кто исполняет воинский долг или проходит военную службу. Новые нормы запрещают умалять значимость их действий и заслуг перед государством. Таким образом, работа по сохранению памяти о героях и защитниках Отечества официально становится ключевой частью системы профилактики правонарушений в России.

