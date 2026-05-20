В районе Туапсинского НПЗ ликвидировали разлив нефтепродуктов

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены, сформирован заградительный земляной вал. Об этом сообщил начальник ГУМЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин на координационном совещании, которое в Туапсе провел глава МЧС Александр Куренков.

Также, по словам Клушина, сформирован заградительный вал в районе морского терминала Туапсе. Он укреплен волнорезом из бетонных блоков.

Продолжается сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Черного моря. Для этого на акватории реки Туапсе установлены каскадные боновые заграждения. На постоянной основе осуществляется мониторинг акватории Черного моря, в том числе космический.

Напомним, 28 апреля произошла очередная атака украинских БПЛА на Туапсе, спровоцировавшая пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей домов вблизи горящего НПЗ переселили в гостиницу. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. 29 апреля оперштаб Кубани со ссылкой на проведенные замеры специалистами Роспотребнадзора сообщил, что в районе Туапсе вновь превышена концентрация бензола в воздухе. Уточнялось, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося 20 апреля из-за атаки беспилотников. Утром 30 апреля пожар на НПЗ был полностью потушен.