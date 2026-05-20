В Челябинске могут начать делать сервисных роботов

Инвестиционная компания Kama flow закрыл сделку с разработчиком и оператором платформы автономных роботов для коммерческого клининга Robo. Площадкой создания таких машин может стать Челябинский завод электрооборудования.

Сумма сделки – 500 млн руб. Это один из крупнейших раундов в российской сервисной робототехнике в 2026 г. Средства направят на масштабирование, развитие платформы и подготовку к локализации производства, сообщает пресс-служба Kama flow.

Челябинский завод электрооборудования выпускает более 30 видов электротехнической продукции напряжением до 35 кВ, блочно-модульные котельные, тепловые пункты, блоки водоочистки и химводоподготовки, а также источники бесперебойного питания промышленного типа. За счёт выпуска качественной продукции и своевременного выполнения обязательств предприятие завоевало признание и безупречную репутацию. Благодаря этому география работ завода охватила всю страну и государства ближнего зарубежья.

В 2023 г. губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на Русском экономическом форуме, высказался о производстве на Южном Урале промышленных роботов. Информация прозвучала в ответ на вопрос одного из организаторов форума, зампреда ВРНС Константина Малофеева о том, заменят ли роботы мигрантов.

"Что касается проекта. Мы будем выпускать полностью отечественных промышленных роботов в размере грузоподъемности 60 - 120 - 240 кг", - сказал Текслер, уточнив, что программное обеспечение также будет российским.