Shaman обвинил критиков в желании его "распять"

Певец Shaman (он же Ярослав Дронов) объяснил, почему перекрестился, увидев собственные изображения на выставке в концертном зале в Твери. Многие пользователи сочли неуместным крестное знамение не перед иконами, а перед собственным портретом.

"Крестное знамение - это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять", - цитирует Шамана РИА Новости.

В прошлом году вирусным стало видео с Шаманом, лижущим лед Байкала. Предполагалось, что певец сделал это в порыве страсти и любви к природе, но в итоге многие сочли это крайне вызывающим и странным. Ситуация тут же обросла множеством мемов и пародий, а местные жители даже попросили байкальских шаманов провести обряд очищения священных вод озера.