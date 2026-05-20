В Ставрополе неразорвавшийся БПЛА упал на территорию детсада

В Ставрополе неразорвавшийся украинский БПЛА упал на территорию детского сада, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, дрон зацепился за верхушки деревьев, после этого его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты - на территорию детсада. Дети и педагоги переведены в безопасное место.

Все службы продолжают работу на месте, боевая часть дрона уже обезврежена, уточнил Владимиров.

Утром губернатор сообщил, что ПВО отразили налет беспилотников, который был направлен на промзону Невинномысска. Пострадавших и разрушений нет.

Режим беспилотной опасности продолжается действовать на всей территории Ставропольского края.