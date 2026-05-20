Владислав Ховалыг поблагодарил волонтеров тувинского отделения "Народного фронта" за вклад в поддержку бойцов СВО

Глава Тувы Владислав Ховалыг побывал в пункте сбора гуманитарной помощи регионального отделения Народного фронта. Он посетил штаб волонтеров, которые постоянно ведут изготовление маскировочных сетей, противоосколочной защитной экипировки и других составляющих для отправки бойцам на СВО. Главе республики активисты сообщили, что все в регионе в настоящее время работают 120 волонтерских пунктов, которые сплотили тысячи тувинцев.

В изготовление защитной экипировки вносят вклад предприниматели, бюджетные организации, рядовые граждане. Они приобретают необходимые материалы, предоставляют помещения, выделяют личное время, чтобы заниматься плетением и шитьем. При этом волонтеры работают в тесной связи с военнослужащими, которые передают заказы для подразделений.

Руководитель регионального отделения Народного фронта Саима Далчин рассказала, что члены тувинского волонтерского штаба освоили технологию изготовления девятислойных защитных пончо, которую они переняли у добровольцев города Свердловска Луганской Народной Республики. Отличительная особенность пончо с защитой от тепловизора — восьмислойная структура, которая позволяет сохранять тепло тела в течение 40 минут. При этом после охлаждения пончо вновь готово к эксплуатации. Такая защитная экипировка получила высокую оценку бойцов на передовой.

Владислав Ховалыг поблагодарил активистов волонтерского штаба, которые демонстрируют настоящую силу сплочения народа и распорядился о том, чтобы мастерам поставляли всё необходимое для плетения и пошива за счет средств фонда "Содействие".

«Спасибо каждому волонтеру, активисту, просто неравнодушным жителям нашей республики, кто не покладая рук помогает фронту, покупает и передает спецтехнику. Важно, чтобы наши воины чувствовали тепло из дома и знали, что у них надежный тыл. Единство тыла и фронта — наша главная сила!», - написал руководитель республики на своих страницах в соцсетях после посещения волонтеров.

Члены регионального отделения сообщили главе республики, что собирают шевроны всех волонтёрских пунктов республики для передачи на хранение в Национальный музей республики.

Необходимо отметить, что совместными усилиями правительства Тувы, регионального отделения Народного фронта организованы систематические сбор и транспортировка гуманитарной помощи военнослужащим на СВО. Последняя партия гумподдержки была доставлена к Дню Победы. В июне Народный фронт совместно с региональным отделением "Единой России" проведёт районные форумы волонтёров "Всё для Победы!", на которых объявит о летнем сборе гуманитарной помощи.