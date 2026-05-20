"Сила Сибири-2" снова никуда не сдвинулась по итогам поездки Путина в Китай

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Сила Сибири-2" снова никуда не сдвинулась по итогам поездки Путина в Китай

Очередной визит Владимира Путина в Пекин не привел к подвижкам в реализации проекта "Сила Сибири-2", по итогам переговоров сроки реализации стройки газопровода не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом основные параметры понимания по "Силе Сибири — 2" есть. И по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - заявил Песков журналистам.

Между тем, эти "нюансы" уже много лет являются камнем преткновения, из-за которого к стройке не приступают. Новые мировые геополитические обстоятельства этого года, видимо, не внесли в переговорный процесс сближения позиций.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве. Россия не соглашалась на цены поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2", на которых настаивали партнеры, — почти равные внутренней цене газа в России.

Теги: сила сибири-2, переговоры, владимир путин, китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2025 12:27 Мск В Китае высказались о строительстве газопровода из России
Ранее 04.09.2025 11:19 Мск Кто заплатит за строительство "Силы Сибири-2" возможно прояснится в 2026 году
Ранее 03.09.2025 03:31 Мск Увеличение поставок газа в КНР может принести Москве более чем $27 млрд в год
Ранее 02.09.2025 08:00 Мск Россия и Китай договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири-2"
Ранее 29.08.2025 16:06 Мск Китай хочет увеличить поставки по "Силе Сибири-1", но на "Силу Сибири-2" по-прежнему не соглашается
Ранее 25.06.2025 09:15 Мск Ирано-израильский конфликт подогрел интерес Китая к "Силе Сибири-2"
Ранее 19.06.2025 10:59 Мск "Газпром" продолжает реализацию проекта "Сила Сибири-2"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети