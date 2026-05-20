"Сила Сибири-2" снова никуда не сдвинулась по итогам поездки Путина в Китай

Очередной визит Владимира Путина в Пекин не привел к подвижкам в реализации проекта "Сила Сибири-2", по итогам переговоров сроки реализации стройки газопровода не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом основные параметры понимания по "Силе Сибири — 2" есть. И по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - заявил Песков журналистам.

Между тем, эти "нюансы" уже много лет являются камнем преткновения, из-за которого к стройке не приступают. Новые мировые геополитические обстоятельства этого года, видимо, не внесли в переговорный процесс сближения позиций.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве. Россия не соглашалась на цены поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2", на которых настаивали партнеры, — почти равные внутренней цене газа в России.