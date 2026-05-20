В Свердловской области нашли канал "Тревога Урал", распространяющий фейки о БПЛА

В Свердловской области выявлен фейковый канал под названием "Тревога Урал", распространяющий ложные сведения об атаках БПЛА. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

Как выяснилось, в мессенджере Telegram появился некий канал, имитирующий работу ресурсов "Антитеррор Урал". Спецслужбы считают, что его создали для дезинформации об объявлении режимов беспилотной и ракетной опасности.

Жителей региона просят доверять сведениям только на верифицированных площадках проекта. Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее в ФСБ уже предупреждали свердловчан о росте различных информационных вбросов в интернете.