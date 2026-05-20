Маркетплейсы вытесняют одежду из ТЦ: магазины продолжат закрываться до конца 2026 года

Российский рынок одежды ждет новая волна закрытий розничных точек, которая продлится до конца 2026 года. Аналитики компании CORE.XP рассказали ТАСС на конференции Mallpic Sochi, что покупатели все чаще выбирают маркетплейсы и онлайн-магазины вместо обычных походов по торговым центрам. Из-за этого ритейлеры ликвидируют невыгодные точки и меняют стратегию продаж.

До конца текущего года эксперты прогнозируют рост числа закрытий в сегменте моды. На бизнес давят сразу несколько экономических факторов: сырье дорожает, налоги растут, а кредитные ставки остаются слишком высокими. Инфляция заставляет людей экономить, а возможность заказать вещи в интернете лишает обычные магазины трафика. В таких условиях компаниям проще закрыть убыточный объект, чем содержать его.

Директор подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгения Прилуцкая привела конкретные цифры по Москве. В первом квартале 2026 года на магазины одежды и обуви пришлось почти 49% от всех закрытий в торговых центрах столицы. Сильнее всего пострадали крупные игроки - доля освободившихся площадей выросла на 19 процентных пунктов. Это означает, что бренды массово отказываются именно от больших помещений, которые раньше занимали центральные места в моллах.

