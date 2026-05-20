Суд отправил Юсупова в колонию по делу о вооруженном нападении у БЦ "Манхэттен"

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Амерхану Юсупову, признав его виновным в пп. "а", "б" ч.3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Речь идет о случае у БЦ "Манхэттен" в Екатеринбурге в 2022 году. Доказано, что между двумя управляющими компаниями имелся хозяйственный спор из-за права обслуживания и оказания охранных услуг в бизнес-центре. 25 ноября того же года примерно с 21.00 до 21.20 Юсупов, вооружившись огнестрелом, вместе с соучастником, который взял с собой охотничье гладкоствольное двуствольное ружье модели ИЖ-39Е 12-го калибра, вошли в "Манхеттен", но встретили сопротивление со стороны двоих мужчин за стойкой администратора. Тогда соучастник выстрелил в плечо и голову одного из них, от чего тот упал на пол. После перезарядки, соучастник выстрелил в руку лежащего.

Обвиняемый же не менее трех раз выстрелил в спину второго мужчины. После этого оба покинули здание центра. К счастью, медикам удалось спасти потерпевших.

Юсупов обвинялся по ч.3 ст.30, п. "а", "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом", однако в ходе судебного следствия деяние было переквалифицировано.

Сегодня присяжные уже признали Юсупова виновным, сам же подсудимый все отрицает.

На основании вердикта коллегии присяжных суд назначил Юсупову наказание в виде семи лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.