Сергей Кравчук поручил в течение недели завершить ремонтные работы и восстановить движение на пересечении Краснореченской и Богачёва в Хабаровске

Провал ливневки вызвал необходимость ограничения движения на пересечении улиц Краснореченской и Богачёва в Хабаровске. Дорожники приступили к срочным ремонтаным работам на этом участке. Несколько дней назад в ходе работ здесь был обнаружен провал, образовавшийся из-за старого ливнёвого коллектора. И без вскрытия дороги работы провести не удалось.

«При обследовании определили, что пошло разрушение стенки коллектора, сечение коллектора 2,5м на 2,5 м, то есть это основной, несущий коллектор, который выходит в Амур. Все ливневые стоки собираются здесь, поэтому локально не получилось произвести ремонт. Необходимо было вскрытие», – сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично побывал на месте и после осмотра установил сроки устранения аварии и восстановления движения по Краснореченской.

«В течение недели мы должны открыть дорогу. Причина аварии – это усталость железобетона, около 50 лет к этому коллектору никто не прикасался, этот коллектор находится не в агрессивной среде. Мы вовремя отреагировали и не дали дороге провалиться. Приносим извинения автомобилистам за временные неудобства, но это иногда бывает с нашими сетями, здесь предугадать эту ситуацию просто невозможно», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.