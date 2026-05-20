20 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

Молодежный кластер "Салют" в Екатеринбурге откроет крышу для посетителей

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) представил концепцию развития молодежного кластера "Салют". До конца текущего года планируется еще больше расширить эксплуатируемые площадки, привести в порядок сквер перед зданием, фасад и кровлю, а крышу сделать открытой и для посетителей.

Напомним, что на сегодняшний день на первом этаже располагается зал вместимостью до 250 человек, а на втором — конференц-зал, вмещающий до 150 участников различных мероприятий. Там же планируется дополнительно открыть блок с помещениями для мастер-классов с возможностью трансформации в лекторий до 50 человек. Появится и спикерская, что позволит привлечь на мероприятия в кластер спикеров высокого уровня.

Параллельно этому в текущем году начнется обновление фасада, кровли и крыши здания.

"Мы развиваем не только внутренний контур кластера, но и внешний — чтобы пространство было современным и динамичным. Однако важно понимать, что здание "Салюта" прочно вплетено в архитектурный портрет нашего города. Все изменения будут происходить в рамках сложившегося облика. Фасад городского молодежного кластера будет приведен в порядок. Соответствующие решения администрацией уже приняты. Согласно предварительным планам, фасадные работы, а также работы по переукладке кровли и крыши начнутся летом текущего года", — рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

После ремонта кровли, уже в 2027 году, будут введены в эксплуатацию пространства на четвертом этаже. На третьем же находятся технические помещения. По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, четвертый этаж станет самым интересным по сочетанию пространств и функционала, так как там находится часть эксплуатируемой кровли.

"Мы планируем обустроить выход на кровлю, сделать площадку для камерных мероприятий на свежем воздухе. Там можно будет принимать распределенные сценарии: частично под открытым небом, но и с возможностью переместиться под крышу при ухудшении погодных условий. Также на четвертом этаже появится ряд пространств для технического обеспечения событий, включая спикерские", — отметил Пиличев.

О преображении сквера перед зданием сейчас тоже рассуждают. Планируется дополнительно озеленить пространство и установить там малые архитектурные формы.

Что касается большого зала (ранее кинозала) на втором этаже вместимостью 400 человек — он все еще остается законсервированным, поскольку для требует более существенных инвестиций.

"Конечно, такие проекты невозможны без привлечения сторонних инвестиций. При вводе в эксплуатацию конференц-зала у нас появился новый партнер — "Изомакс Рус". Большое спасибо им за участие. Для реализации проекта четвертого этажа и ремонта большого зала на втором этаже мы также занимаемся поиском партнеров", — добавил Валерий Пиличев.

Теги: Екатеринбург, Салют, открытая крыша, сквер


