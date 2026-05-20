Бананы со вкусом мороженого: сочинский фермер вырастил необычный урожай

В Адлерском районе Сочи подходит к концу уникальный эксперимент: в теплице площадью 600 квадратных метров созрели бананы. Фермер Андрей Платонов-младший, который возглавляет хозяйство "100 гектар", планирует собрать по 10-15 кг плодов с каждой грозди. Этот проект он реализует вместе с Академией развития субтропического сельского хозяйства. Еще в августе 2025 года аграрии посадили саженцы из семян, которые привезли из Турции, Вьетнама, Таиланда, Китая и Камеруна, пишет РГ.

Сейчас в хозяйстве растут 60 деревьев девятнадцати разных сортов. Среди них есть не только привычные десертные, но и овощные виды. Плоды удивляют своими цветами: на ветках висят белые, золотые, красные и даже черные бананы. Самым необычным сортом стали синие бананы - на вкус они напоминают ванильное мороженое, хотя мякоть у них обычного белого цвета. Кроме бананов, в теплицах зреют папайя, маракуйя, авокадо, манго и другие тропические фрукты.

Фермер также выращивает лемонграсс, сахарный тростник и целебную траву джинура прокумбенс, которую называют "лекарством от ста болезней". Чтобы растения чувствовали себя хорошо, в инновационных теплицах постоянно работают автоматические системы. Они поддерживают температуру до 35 градусов и влажность до 75%. Летом автоматика поливает экзотический сад до десяти раз в день, а зимой сокращает полив до одного раза, создавая идеальный климат для тропических гостей.