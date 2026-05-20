В разгар мая в Свердловской области похолодает до минусовых температур

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются майские заморозки.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, вслед за атмосферным фронтом с северных широт опускается антициклон, холодная восточная периферия которого придется на Свердловскую область.

"21 мая прохладно, особенно ночью, температура на 1-2 градуса ниже нормы, а местами не исключаются ночные заморозки -1,-2 градуса", - говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, что уже 22-24 мая температура повысится, но вероятны локальные дожди и грозы.

Напомним, что на прошлой неделе на Среднем Урале стояла 30-градусная майская жара.