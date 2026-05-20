В Краснодаре задержали подозреваемого в подготовке поджога на железной дороге

Жителя Краснодара задержали по подозрению в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию куратора с Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Мужчину через Telegram завербовал представитель запрещенной на территории РФ украинской террористической организации. Задержанный по его заданию планировал теракт с использованием самодельных зажигательных устройств.

Кроме того, злоумышленник распространял в интернете ложную информацию в отношении военнослужащих РФ, принимающих участие в СВО. Также он публиковал призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего по заданию украинских кураторов взорвать самодельное взрывное устройство у объектов Минобороны. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, злоумышленник сам установил контакты с боевиками.