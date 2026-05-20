74 000 жителей Тюменской области проголосовали за проекты благоустройства городской среды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Все больше активных граждан участвуют в развитии своих населенных пунктов. Динамика прироста количества голосов увеличивалась с каждым годом. Так, в 2021-м, когда проект впервые был реализован в Тюменской области, участие приняли 36 тысяч человек, в 2023-м – 112 тысяч, а уже в 2025-м – 129 тысяч. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев в ходе пресс-конференции по подведению промежуточных итогов Всероссийского голосования за проекты благоустройства городской среды.

"Динамика обусловлена тем, что люди видят, что их голоса превращаются в реальные преображения объектов. Число активно участвующих жителей по сравнению с 2021 годом выросло почти в 4 раза. Уверен, что мы можем превзойти и эту цифру. Но главное – не статистика, а то, что через этот проект люди могут реализовать свои идеи и внести вклад в улучшение инфраструктуры городской среды", – отметил Семен Тегенцев.



Голосование в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" продлится до 12 июня. На текущий момент в нём приняли участие более 74 тысяч жителей области. Тюменцы определяют приоритетные проекты для реализации в 2027 году:



В Тюмени: Сквер Сибирских кошек, Площадь Солнца.



В Тобольске: набережные рек Курдюмка и Слесарка и прилегающая к ним территория.



В Ишиме: территория у дома № 11 по ул. Корушина, территория у дома № 76 по ул. Республики.



