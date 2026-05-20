Балкон севастопольской школы обрушился в момент фотографирования выпускников

Обрушение балкона в севастопольской школе №13 произошло в тот момент, когда дети вышли туда, чтобы сделать выпускную фотографию. По некоторым данным, для хорошего кадра школьники подпрыгнули.

Девять подростков пострадали при обрушении балкона, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все они являются выпускниками (2007-2009 г.р.), некоторые – с переломами ног, рук и ключиц.

Сообщается также, что капитальный ремонт в школе провели меньше года назад, его стоимость составила около 150 млн рублей. Ремонтировали, в том числе, и балкон.