NYT: США и Израиль пытались совершить переворот в Иране, освободив Ахмадинежада

В самом начале войны против Ирана США и Израиль пытались совершить переворот, освободив бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, для чего Израиль нанес удар по его квартире, где тот находился под домашним арестом. Об этом пишет The New York Times.

Поначалу иранское агентство ILNA сообщило о гибели Ахмадинежада в результате удара, но впоследствии опровергло эту информацию. А план потерпел крах. Ахмадинежад выжил, чудом избежав серьезных последствий, и разочаровался в идее смены власти.

Эта ранее не раскрывавшаяся операция была частью многоэтапного плана Израиля по свержению иранского правительства. В администрации президента США тоже надеялись на этот план, но некоторые выражали скептицизм. В Вашингтоне видели в Ахмадинежаде фигуру, способную возглавить Иран и управлять ситуацией, сравнивая его с Делси Родригес из Венесуэлы, которую поставили после похищения президента Николаса Мадуро.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, но занимал жесткую позицию по отношению к Западу.