Суд развел режиссера Федора Бондарчука и актрису Паулину Андрееву

Суд развел 59-летнего режиссера, актера и продюсера Федора Бондарчука со второй женой – 39-летней актрисой Паулиной Андреевой.

"Мировой судья судебного участка № 244 Донского района Москвы 19 мая 2026 года удовлетворил исковое заявление Паулины Андреевой-Бондарчук к Федору Бондарчуку о расторжении брака", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Пара встречалась с 2015 года. В 2019 году Андреева и Бондарчук поженились, а в 2021 году у них родился сын Иван.

О причинах развода не сообщается.

От первого брака - со Светланой Бондарчук - у режиссера есть двое детей и двое внуков. Развод с первой женой у Бондарчука прошел не совсем гладко: бывшие супруги сначала вроде бы договорились о разделе имущества, но потом Светлана подавала иск в суд по этому поводу. В разговоре с "Комсомольской правдой" в 2024 году продюсер Евгений Морозов оценил состояние Бондарчука в миллиард рублей.