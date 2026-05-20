Детский омбудсмен Свердловской области выступила против создания алиментного фонда

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова выступила против создания единого фонда алиментов. По ее словам, сама идея хорошая, однако в реальности она может породить родителей-иждивенцев.

С инициативой по созданию алиментного фонда выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, фонд защитит интересы детей. Более того, это позволит полностью передать работу с неплательщиками государству.

Титова пояснила, что при наличии фонда, появятся недобросовестные родители, который зададутся вопросом: "Зачем платить, если фонд все равно заплатит?". Как передает ее слова ТАСС, фонд действительно поможет детям получать деньги вовремя, но потом взыскивать долг с должника будет весьма трудно и долго. Особенно, если учесть то, что даже сейчас возможные санкции и вмешательство со стороны государства не всегда останавливают должников от побега от своих обязанностей.

Титова отметила, что о создании фонда можно будет подумать после того, как появится проработанный источник финансирования. В противном случае, это станет непосильной нагрузкой для бюджета страны. К тому же, в работе необходимо индивидуально подходить к каждому должнику, чтобы понять - не платит он из-за нежелания или из-за отсутствия возможности, например, потери работы.

Да и возлагать надежды на алиментный фонд как на инструмент, с помощью которого удастся повлиять на демографический вопрос, тоже не стоит. Хоть он и подарит родителю уверенность в завтрашнем дне и какую-никакую финансовую стабильность, но в действительности на рождаемости никак не скажется.