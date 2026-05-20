20 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: minpromtorg.gov.ru

"Это не экспромт". Подоляка считает заявление Небензи по Донбассу очень важным

Переговорный процесс по Украине зашел в тупик, заявил накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования Россия не видит, а "Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса".

Блогер Юрий Подоляка считает, что это не экспромт, а подготовленное заранее заявление. А они согласовываются на самом высоком уровне МИДа и политического руководства страны. И каждое слово имеет значение. То есть фразу, что ВСУ должны уйти с территории России, нужно понимать буквально. Это касается всех четырех регионов, вернувшихся домой в 2022 году.

"Это явное ужесточение риторики. Пока не официальное требование, но намек на то, какими они будут уже скоро", - пишет Подоляка.

Он обратил внимание на фразу, что, по новым данным российских спецслужб, киевский режим не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных Прибалтикой. Удары будут непосредственно наноситься с этих территорий.

Блогер надеется, что это не очередная "красная черта" и не пустая угроза. Иначе "тогда о нас начнут вытирать ноги даже прибалтийские лимитрофы".

Теги: Донбасс, Украина, Небензя


