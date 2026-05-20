Деньги на ипотеку за переезд: в Госдуме предложили помогать семьям с жильем

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил помогать семьям, которые переезжают в другие города ради трудоустройства. Он направил свое обращение заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутат хочет выдавать специальные жилищные сертификаты людям с доходом ниже полутора прожиточных минимумов. С помощью такого сертификата семья сможет оплатить первый взнос по ипотеке на новом месте. Также Слуцкий предложил запасной вариант: государство может оплачивать аренду квартиры до трех лет, если специалисты переедут в регион, где остро не хватает кадров, пишет "Газета.ru".

Этой инициативой политик планирует решить сразу две проблемы: нехватку денег на жилье у граждан и дефицит работников в регионах. Сейчас многие люди в трудоизбыточных областях сидят без дела или работают не по профессии. Они готовы переехать туда, где есть вакансии, но не могут накопить на первый взнос по кредиту.

Новые сертификаты уберут это препятствие и помогут людям найти хорошую работу. Таким образом, государство поддержит семьи и одновременно обеспечит предприятия нужными специалистами, что поможет экономике всей страны.

Однако, Министерство финансов выступило с инициативой повысить процентную ставку по семейной ипотеке для заемщиков, которые официально не зарегистрировали брак. Согласно предложению, льготные условия сохранятся только для тех пар, которые на момент сделки состоят в законном союзе и прописаны в одной квартире с ребенком.