В севастопольской школе из-за обрушения балкона пострадали 10 детей

В севастопольской школе №13 на севере города десять детей пострадали из-за обрушения балкона на втором этаже. По предварительной информации, школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"На месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу. У них травмы разной степени тяжести", - рассказал Развожаев.

Он пообещал провести "тщательное расследование всех обстоятельств".