Небензя: У России нет сомнений, что новый пакет помощи Киеву разворуют

"У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для предоставления стране кредита в размере 90 млрд евро. Деньги необходимы для поддержания киевского режима на плаву и продолжения ведения им военных действий, которые нужно финансировать. Предполагается, что основная часть финансирования (около 60 млрд) пойдет на военную помощь, остальное закроет дыры в бюджете, который стал рекордно дефицитным - около 50 млрд евро.